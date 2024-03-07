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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 бер, 2024 20:45
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klug
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Додано: Сер 06 бер, 2024 23:55
Ух ты блин как интересно))
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Додано: Чет 07 бер, 2024 20:35
https://minfin.com.ua/ua/2024/03/07/122748817/
Интересно, как в этом случае могут хлопнуть спорт: сразу весь ТАС или только необанк,а деньги вернёт тазик?
Какие мнения?
Бо, может нет смысла выводить с рюкзака на Изю?))
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la9
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Додано: Чет 07 бер, 2024 21:19
Є повний текст статті на форбс? Бо там безкоштовно тільки початок дає прочитати..
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vadlme
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Додано: Чет 07 бер, 2024 22:24
la9 написав:
https://minfin.com.ua/ua/2024/03/07/122748817/
Интересно, как в этом случае могут хлопнуть спорт: сразу весь ТАС или только необанк,а деньги вернёт тазик?
Какие мнения?
Бо, может нет смысла выводить с рюкзака на Изю?))
Думаю что спорт прикроется, а таз какое-то время будет делать вид что он к этому отношения не имеет.То есть с какого-то момента просто в приложение спорта нельзя будет войти.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 23:32
la9 написав:https://minfin.com.ua/ua/2024/03/07/122748817/
Интересно, как в этом случае могут хлопнуть спорт: сразу весь ТАС или только необанк,а деньги вернёт тазик?
Какие мнения?
Бо, может нет смысла выводить с рюкзака на Изю?))
Давно все виведено. Не на ізі, звісно. Вас червона ганчірка в -20% не бентежить?
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2XL
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Додано: Чет 07 бер, 2024 23:48
2XL написав:
la9 написав:https://minfin.com.ua/ua/2024/03/07/122748817/
Интересно, как в этом случае могут хлопнуть спорт: сразу весь ТАС или только необанк,а деньги вернёт тазик?
Какие мнения?
Бо, может нет смысла выводить с рюкзака на Изю?))
Давно все виведено. Не на ізі, звісно. Вас червона ганчірка в -20% не бентежить?
про що мова (-20)
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greenozon
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