RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 311312313314>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
11
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 20:45

Тю, а що, Саприкін спетляв, а ми і не помітили?
https://youcontrol.com.ua/catalog/execu ... ymyrovych/
https://opendatabot.ua/p/7EAR897
klug
 
Повідомлень: 8383
З нами з: 18.08.14
Подякував: 354 раз.
Подякували: 1179 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 23:55

  klug написав:Тю, а що, Саприкін спетляв, а ми і не помітили?
https://youcontrol.com.ua/catalog/execu ... ymyrovych/
https://opendatabot.ua/p/7EAR897


Ух ты блин как интересно))
посетитель
 
Повідомлень: 979
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 20:35

https://minfin.com.ua/ua/2024/03/07/122748817/

Интересно, как в этом случае могут хлопнуть спорт: сразу весь ТАС или только необанк,а деньги вернёт тазик?
Какие мнения?

Бо, может нет смысла выводить с рюкзака на Изю?))
la9
 
Повідомлень: 2593
З нами з: 02.07.09
Подякував: 490 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 21:19

Є повний текст статті на форбс? Бо там безкоштовно тільки початок дає прочитати..
vadlme
 
Повідомлень: 71
З нами з: 20.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 22:24

  la9 написав:https://minfin.com.ua/ua/2024/03/07/122748817/

Интересно, как в этом случае могут хлопнуть спорт: сразу весь ТАС или только необанк,а деньги вернёт тазик?
Какие мнения?

Бо, может нет смысла выводить с рюкзака на Изю?))


Думаю что спорт прикроется, а таз какое-то время будет делать вид что он к этому отношения не имеет.То есть с какого-то момента просто в приложение спорта нельзя будет войти.
посетитель
 
Повідомлень: 979
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 23:32

Re: Sportbank

la9 написав:https://minfin.com.ua/ua/2024/03/07/122748817/

Интересно, как в этом случае могут хлопнуть спорт: сразу весь ТАС или только необанк,а деньги вернёт тазик?
Какие мнения?

Бо, может нет смысла выводить с рюкзака на Изю?))


Давно все виведено. Не на ізі, звісно. Вас червона ганчірка в -20% не бентежить?
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4135
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 23:48

  2XL написав:
la9 написав:https://minfin.com.ua/ua/2024/03/07/122748817/

Интересно, как в этом случае могут хлопнуть спорт: сразу весь ТАС или только необанк,а деньги вернёт тазик?
Какие мнения?

Бо, может нет смысла выводить с рюкзака на Изю?))


Давно все виведено. Не на ізі, звісно. Вас червона ганчірка в -20% не бентежить?


про що мова (-20)
greenozon
 
Повідомлень: 16058
З нами з: 01.06.14
Подякував: 413 раз.
Подякували: 1580 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 01:10

Re: Sportbank

greenozon написав:
  2XL написав:
la9 написав:https://minfin.com.ua/ua/2024/03/07/122748817/

Интересно, как в этом случае могут хлопнуть спорт: сразу весь ТАС или только необанк,а деньги вернёт тазик?
Какие мнения?

Бо, может нет смысла выводить с рюкзака на Изю?))


Давно все виведено. Не на ізі, звісно. Вас червона ганчірка в -20% не бентежить?


про що мова (-20)
Ще хтось не знає?Зображення
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4135
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 07:24

Re: Sportbank

2XL написав:Ще хтось не знає?

До "клубу -30%" додався IZI з -20%
Zochan
 
Повідомлень: 1063
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 07:38

Re: Sportbank

Zochan написав:
2XL написав:Ще хтось не знає?

До "клубу -30%" додався IZI з -20%
Їх вже чотири
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4135
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 311312313314>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.