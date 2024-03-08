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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 311312313314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
11
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 07:56

  2XL написав:
Zochan написав:
2XL написав:Ще хтось не знає?

До "клубу -30%" додався IZI з -20%
Їх вже чотири

Кто ещё (кроме А-Банк, Изи)?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 07:59

Re: Sportbank

lloydbanksua написав:Кто ещё (кроме А-Банк, Изи)?

Південний.
Хто четвертий самому цікаво.
Zochan
 
Повідомлень: 1065
З нами з: 22.10.14
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:52

Re: Sportbank

Zochan написав:
lloydbanksua написав:Кто ещё (кроме А-Банк, Изи)?

Південний.
Хто четвертий самому цікаво.
Друзі, я запам'ятав що читав про чотири, але назву не згадаю. Не клієнт того банку.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:07

  2XL написав:
Zochan написав:
lloydbanksua написав:Кто ещё (кроме А-Банк, Изи)?

Південний.
Хто четвертий самому цікаво.
Друзі, я запам'ятав що читав про чотири, але назву не згадаю. Не клієнт того банку.

MONO 8)
sens
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  #<1 ... 311312313314
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