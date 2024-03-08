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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 бер, 2024 07:56
2XL написав: Zochan написав:
2XL написав:Ще хтось не знає?
До "клубу -30%" додався IZI з -20%
Їх вже чотири
Кто ещё (кроме А-Банк, Изи)?
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 07:59
lloydbanksua написав:Кто ещё (кроме А-Банк, Изи)?
Південний.
Хто четвертий самому цікаво.
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:52
Zochan написав:
lloydbanksua написав:Кто ещё (кроме А-Банк, Изи)?
Південний.
Хто четвертий самому цікаво.
Друзі, я запам'ятав що читав про чотири, але назву не згадаю. Не клієнт того банку.
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:07
2XL написав: Zochan написав:
lloydbanksua написав:Кто ещё (кроме А-Банк, Изи)?
Південний.
Хто четвертий самому цікаво.
Друзі, я запам'ятав що читав про чотири, але назву не згадаю. Не клієнт того банку.
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:51
Zochan написав:
Південний.
Хто четвертий самому цікаво.
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