Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 бер, 2024 07:56
2XL написав: Zochan написав: 2XL написав:Ще хтось не знає?
До "клубу -30%" додався IZI з -20%
Їх вже чотири
Кто ещё (кроме А-Банк, Изи)?
lloydbanksua
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 07:59
lloydbanksua написав:Кто ещё (кроме А-Банк, Изи)?
Південний.
Хто четвертий самому цікаво.
Zochan
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:52
Zochan написав: lloydbanksua написав:Кто ещё (кроме А-Банк, Изи)?
Південний.
Хто четвертий самому цікаво.
Друзі, я запам'ятав що читав про чотири, але назву не згадаю. Не клієнт того банку.
2XL
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:07
2XL написав: Zochan написав: lloydbanksua написав:Кто ещё (кроме А-Банк, Изи)?
Південний.
Хто четвертий самому цікаво.
Друзі, я запам'ятав що читав про чотири, але назву не згадаю. Не клієнт того банку.
MONO
sens
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:51
Zochan написав:
Південний.
Хто четвертий самому цікаво.
Радабанк?
Amid
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:42
меньше як за два місяця закінчується 9 місячний депозит 17%) І саме головне, що він з правом дострокового розірвання,але виплачені відсотки ой як не хочеться віддавати)) Що робити прям не знаю,ця ситуація з партнерством Тасбанку якось дивно виглядає,чи не вийде так, що Тасбанк відмовиться від депозитів у спорті???
vsemka
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 18:37
Amid написав: Zochan написав:
Південний.
Хто четвертий самому цікаво.
Радабанк?
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... onodavstva
sens
Повідомлень: 16082
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2
Додано: П'ят 08 бер, 2024 18:46
vsemka написав:
меньше як за два місяця закінчується 9 місячний депозит 17%) І саме головне, що він з правом дострокового розірвання,але виплачені відсотки ой як не хочеться віддавати)) Що робити прям не знаю,ця ситуація з партнерством Тасбанку якось дивно виглядає,чи не вийде так, що Тасбанк відмовиться від депозитів у спорті???
В мене під 18%, вчора один з декількох розірвав, плюнув на відсотки, хоча він закінчувався в червні, а той що в квітні поки тримаю)
vadlme
Повідомлень: 72
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 18:50
vadlme написав:
В мене під 18%, вчора один з декількох розірвав, плюнув на відсотки, хоча він закінчувався в червні, а той що в квітні поки тримаю)
тренуйте нерви.
в мене кінець 1 квітня, включив пролонгацію. нічого не станеться.
принаймі гроші "відбіляться" для будь-якого фінмону.
Goodman
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 18:54
Goodman написав:
принаймі гроші "відбіляться"
для будь-якого фінмону
.
в этом году? финмоны пумба и райфа заулыбались
flysoulfly
Повідомлень: 4527
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