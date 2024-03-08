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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
11
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 18:55

Re: Sportbank

Goodman написав:
  vadlme написав:В мене під 18%, вчора один з декількох розірвав, плюнув на відсотки, хоча він закінчувався в червні, а той що в квітні поки тримаю)

тренуйте нерви.
в мене кінець 1 квітня, включив пролонгацію. нічого не станеться.
принаймі гроші "відбіляться" для будь-якого фінмону.
Фінмон депозити не враховує
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:36

  vsemka написав:чи не вийде так, що Тасбанк відмовиться від депозитів у спорті???

А як ТАС може відмовитися від договору, який з ним заключений? Ви хоч відкрийте і почитайте його, спробуйте знайти там таку юридичну особу, як Спортбанк чи хоча б Дивотек (яких пресує ДБР).
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 21:14

  2XL написав:
Goodman написав:принаймі гроші "відбіляться" для будь-якого фінмону.
Фінмон депозити не враховує

це вже буде не депо, а виплата від Фонду.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 21:47

Re: Sportbank

KVV написав:
  2XL написав:
Goodman написав:принаймі гроші "відбіляться" для будь-якого фінмону.
Фінмон депозити не враховує

це вже буде не депо, а виплата від Фонду.
Зразу не зрозумів про що була мова )
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