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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sportbank 3.7 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
11
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 18:55

Re: Sportbank

Goodman написав:
  vadlme написав:В мене під 18%, вчора один з декількох розірвав, плюнув на відсотки, хоча він закінчувався в червні, а той що в квітні поки тримаю)

тренуйте нерви.
в мене кінець 1 квітня, включив пролонгацію. нічого не станеться.
принаймі гроші "відбіляться" для будь-якого фінмону.
Фінмон депозити не враховує
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:36

  vsemka написав:чи не вийде так, що Тасбанк відмовиться від депозитів у спорті???

А як ТАС може відмовитися від договору, який з ним заключений? Ви хоч відкрийте і почитайте його, спробуйте знайти там таку юридичну особу, як Спортбанк чи хоча б Дивотек (яких пресує ДБР).
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 21:14

  2XL написав:
Goodman написав:принаймі гроші "відбіляться" для будь-якого фінмону.
Фінмон депозити не враховує

це вже буде не депо, а виплата від Фонду.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 21:47

Re: Sportbank

KVV написав:
  2XL написав:
Goodman написав:принаймі гроші "відбіляться" для будь-якого фінмону.
Фінмон депозити не враховує

це вже буде не депо, а виплата від Фонду.
Зразу не зрозумів про що була мова )
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 22:52

  klug написав:
  vsemka написав:чи не вийде так, що Тасбанк відмовиться від депозитів у спорті???

А як ТАС може відмовитися від договору, який з ним заключений? Ви хоч відкрийте і почитайте його, спробуйте знайти там таку юридичну особу, як Спортбанк чи хоча б Дивотек (яких пресує ДБР).

Дві сторінки тому давали посилання на статтю від Форбс, цитую:
"З 2021-го sportbank працював на базі Таскомбанку Сергія Тігіпка. Зараз партнерство фактично завершилось – з осені 2023-го sportbank шукав нову базову фінустанову. Партнера знайшли, але підписання угоди про співпрацю зірвалося через ситуацію з обшуками та арештами, що поставило хрест на можливому партнерстві, йдеться в письмовому коментарі пресслужби sportbank"
vadlme
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 22:56

  vsemka написав:меньше як за два місяця закінчується 9 місячний депозит 17%) І саме головне, що він з правом дострокового розірвання,але виплачені відсотки ой як не хочеться віддавати)) Що робити прям не знаю,ця ситуація з партнерством Тасбанку якось дивно виглядає,чи не вийде так, що Тасбанк відмовиться від депозитів у спорті???


Я б сидів рівно і не робив різких рухів.Пару місяців ще протягне.Може ))) В іншому випадку таз напрягати будете.Звичайно це може виявитися не просто і не швидко.Діючі договора скачати і заскрінти.Що б можно було доказати в разі чого.В якийсь момент застосунок просто відключать і доказати щось буде набагато важче.

Це особиста точка зору.Цілком ймовірно може бути не вірною.Хто їх знає що вони там думають.Може через тиждень візьмуть і відключать застосунок і таз теж почне морозиться.Гадання ще те, при нестачі інформації.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 23:02

  vadlme написав:
  klug написав:
  vsemka написав:чи не вийде так, що Тасбанк відмовиться від депозитів у спорті???

А як ТАС може відмовитися від договору, який з ним заключений? Ви хоч відкрийте і почитайте його, спробуйте знайти там таку юридичну особу, як Спортбанк чи хоча б Дивотек (яких пресує ДБР).

Дві сторінки тому давали посилання на статтю від Форбс, цитую:
"З 2021-го sportbank працював на базі Таскомбанку Сергія Тігіпка. Зараз партнерство фактично завершилось – з осені 2023-го sportbank шукав нову базову фінустанову. Партнера знайшли, але підписання угоди про співпрацю зірвалося через ситуацію з обшуками та арештами, що поставило хрест на можливому партнерстві, йдеться в письмовому коментарі пресслужби sportbank"

І який із цього висновок? У Вас є договір між вами та ТАСом. Ніякі Спортбанки там не фігурують. Якщо ТАС відмовиться виконувати умови депозитного договору, то тоді фонд видасть клієнтам усіх трьох (Спорт, ТАС та ізі). А що маячню журналістів навіть не цікаво коментувати: фактично завершив, але вклади далі приймає, рахунки відкриває, картки випускає, платежі проводить - це все як відбувається, метафізично?

  посетитель написав:Діючі договора скачати і заскрінти.

Ось це слушна порада. Договори, виписки, квитанції - усе варто завантажити та надійно зберігати.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 23:07

Re: Sportbank

посетитель написав:[
Я б сидів рівно і не робив різких рухів.Пару місяців ще протягне.Може )))

При нерозривних різко не смикнешься. Будем потрохи забирати, вже і чорна не цікава.
Хоча я за те, щоб проект залишився. Десь він калічний, але для різноманітності
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 23:39

  2XL написав:
посетитель написав:[
Я б сидів рівно і не робив різких рухів.Пару місяців ще протягне.Може )))

При нерозривних різко не смикнешься. Будем потрохи забирати, вже і чорна не цікава.
Хоча я за те, щоб проект залишився. Десь він калічний, але для різноманітності


Звичайно краще коли проектів/банків багато і різних.Конкуренція надає споживачеві переваги навіть якщо тими проектами/банками не користуєшся.
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 08:59

Re: Sportbank

  2XL написав:вже і чорна не цікава.


Що змінилося?
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