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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 бер, 2024 10:39
У всіх в додатку замість балансу і залишків на рахунках - український прапор? Це що за наруга така над державним стягом?
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AndriyQ
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Додано: Суб 09 бер, 2024 10:43
AndriyQ написав:
У всіх в додатку замість балансу і залишків на рахунках - український прапор? Це що за наруга така над державним стягом?
Жмякніть (довгий тап) по прапору. Насолоджуйтесь
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Amethyst
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Додано: Суб 09 бер, 2024 10:51
Amethyst написав:
Жмякніть (довгий тап) по прапору. Насолоджуйтесь
Жах якийсь, ліпшого начого не придумали?
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AndriyQ
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