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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 313314315316

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
11
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:39

У всіх в додатку замість балансу і залишків на рахунках - український прапор? Це що за наруга така над державним стягом?
AndriyQ
 
Повідомлень: 133
З нами з: 04.07.15
Подякував: 25 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:43

  AndriyQ написав:У всіх в додатку замість балансу і залишків на рахунках - український прапор? Це що за наруга така над державним стягом?

Жмякніть (довгий тап) по прапору. Насолоджуйтесь
Amethyst
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Повідомлень: 5173
З нами з: 05.05.21
Подякував: 396 раз.
Подякували: 976 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:51

  Amethyst написав:Жмякніть (довгий тап) по прапору. Насолоджуйтесь

Жах якийсь, ліпшого начого не придумали?
AndriyQ
 
Повідомлень: 133
З нами з: 04.07.15
Подякував: 25 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 12:57

Re: Sportbank

V2 написав:
  2XL написав:вже і чорна не цікава.


Що змінилося?
В плані умов нічого.
2XL
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Повідомлень: 4147
З нами з: 13.12.12
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Подякували: 257 раз.
 
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  #<1 ... 313314315316
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