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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 313314315316

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
11
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:39

У всіх в додатку замість балансу і залишків на рахунках - український прапор? Це що за наруга така над державним стягом?
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:43

  AndriyQ написав:У всіх в додатку замість балансу і залишків на рахунках - український прапор? Це що за наруга така над державним стягом?

Жмякніть (довгий тап) по прапору. Насолоджуйтесь
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:51

  Amethyst написав:Жмякніть (довгий тап) по прапору. Насолоджуйтесь

Жах якийсь, ліпшого начого не придумали?
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 12:57

Re: Sportbank

V2 написав:
  2XL написав:вже і чорна не цікава.


Що змінилося?
В плані умов нічого.
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 13:55

  посетитель написав:Діючі договора скачати і заскрінти.

Ось це слушна порада. Договори, виписки, квитанції - усе варто завантажити та надійно зберігати.[/quote]

Добра порада, дякую) Ще питання, може хто в курсі, депозит відкритий на початкову сумму, наприклад 50К, за цей час сумма стала в два рази більша (депозит з поповненням), але сам депозитний договір від імені Таскомбанка є на початкову сумму, тобто 50К. Всі ці поповнення є тільки у застосунку Спорта, якщо не дай бог щось трапиться, чи візьме Таскомбанк до уваги всі ці скріни із застосунку Спорта до уваги, чи буде спиратися тільки на депозитний договір де зазначена початкова сума? І що можна зробити щоб себе убезпечити в такому випадку? Дякую
vsemka
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 09:43

Замовити виписку, яка має формуватись 1-2 операційні дні, хоча по факту вже пройшло більше, а підтримка мовчить..
пс. Колись підтримка в телеграмі працювала цілодобово, а з листопада місяця почала з 9.00 до 21.00. Співпадіння? Не думаю!
vadlme
 
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  #<1 ... 313314315316
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