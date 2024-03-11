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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 бер, 2024 10:39
У всіх в додатку замість балансу і залишків на рахунках - український прапор? Це що за наруга така над державним стягом?
Додано: Суб 09 бер, 2024 10:43
Додано: Суб 09 бер, 2024 10:51
Додано: Суб 09 бер, 2024 12:57
Re: Sportbank
Додано: Суб 09 бер, 2024 13:55
Ось це слушна порада. Договори, виписки, квитанції - усе варто завантажити та надійно зберігати.[/quote]
Добра порада, дякую) Ще питання, може хто в курсі, депозит відкритий на початкову сумму, наприклад 50К, за цей час сумма стала в два рази більша (депозит з поповненням), але сам депозитний договір від імені Таскомбанка є на початкову сумму, тобто 50К. Всі ці поповнення є тільки у застосунку Спорта, якщо не дай бог щось трапиться, чи візьме Таскомбанк до уваги всі ці скріни із застосунку Спорта до уваги, чи буде спиратися тільки на депозитний договір де зазначена початкова сума? І що можна зробити щоб себе убезпечити в такому випадку? Дякую
Додано: Нед 10 бер, 2024 09:43
Замовити виписку, яка має формуватись 1-2 операційні дні, хоча по факту вже пройшло більше, а підтримка мовчить..
пс. Колись підтримка в телеграмі працювала цілодобово, а з листопада місяця почала з 9.00 до 21.00. Співпадіння? Не думаю!
Додано: Нед 10 бер, 2024 19:07
Re: Sportbank
Скажіть, в чому сенс достроково розривати гривневий депозит, навіть під загрозою ТА? Фонд же виплатить всі кошти, і ще й відсотки за фактичний термін.
Додано: Пон 11 бер, 2024 01:41
То ці гроші ж звідкись зайшли: якщо зайшли з картки, то зробіть ще й виписку за картковим рахунком, якщо СЕПом засилали, то виписки у відправника. Скріни, звичайно, краще ніж нічого, але нормальний документ з КЕПом краще. З понеділка вже мучайте спортсменів щодо виписки за депозитним рахунком. Відпочинок - святе для спортсмена.
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