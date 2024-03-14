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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 315316317318

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
11
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 00:34

  24589 написав:А ще краще отримати з мокрими печатками, якщо договори містять тільки факсиміле

Радите для цього звернутися до відділення Спортанку чи як Ви це собі уявляєте?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 10:09

  klug написав:
  24589 написав:А ще краще отримати з мокрими печатками, якщо договори містять тільки факсиміле

Радите для цього звернутися до відділення Спортанку чи як Ви це собі уявляєте?

Ну звісно ж ! А ще у відділенні Спортбанку заодно видадуть і шапочку із фольги для попереднього дописувача - це оберіг від ФГВФО
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 10:20

1finanсier все вірно.
тут люди голови ломають , як фінмон обійти - а через фонд гарно відмиються кошти
які потім можна ще три роки крутити.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 11:59

  Goodman написав:1finanсier все вірно.
тут люди голови ломають , як фінмон обійти - а через фонд гарно відмиються кошти
які потім можна ще три роки крутити.
трохи не так , є приклад з турецьким банком - де довідка ок -5 були прийнята до уваги, проте довідка про
Відшкодування в ПУМБ по МРБ , Конкорд , Мегабанк та Укрбудінвестбанк не було взято до уваги. Відтепер дивлюсь краще в декількох місцях купити овгз з виплатою в одному банку і буде вам " білі кошти ".
sens
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 12:29

  Goodman написав:люди голови ломають, як фінмон обійти - а через фонд гарно відмиються кошти
[*устаревшее]
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 13:40

  sens написав:
  Goodman написав:1finanсier все вірно.
тут люди голови ломають , як фінмон обійти - а через фонд гарно відмиються кошти
які потім можна ще три роки крутити.
трохи не так , є приклад з турецьким банком - де довідка ок -5 були прийнята до уваги, проте довідка про
Відшкодування в ПУМБ по МРБ , Конкорд , Мегабанк та Укрбудінвестбанк не було взято до уваги. Відтепер дивлюсь краще в декількох місцях купити овгз з виплатою в одному банку і буде вам " білі кошти ".
Хто вам це сказав? Он у мене ПУМБ не взяв до уваги навіть купони по ОВДП - що є 100% доходом, що вже про тіло казати - які там білі кошти... 🥺🥺🥺
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 14:33

  asti написав:
  sens написав:
  Goodman написав:1finanсier все вірно.
тут люди голови ломають , як фінмон обійти - а через фонд гарно відмиються кошти
які потім можна ще три роки крутити.
трохи не так , є приклад з турецьким банком - де довідка ок -5 були прийнята до уваги, проте довідка про
Відшкодування в ПУМБ по МРБ , Конкорд , Мегабанк та Укрбудінвестбанк не було взято до уваги. Відтепер дивлюсь краще в декількох місцях купити овгз з виплатою в одному банку і буде вам " білі кошти ".
Хто вам це сказав? Он у мене ПУМБ не взяв до уваги навіть купони по ОВДП - що є 100% доходом, що вже про тіло казати - які там білі кошти... 🥺🥺🥺
за останні Три роки?
sens
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  #<1 ... 315316317318
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