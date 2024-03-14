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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 бер, 2024 00:34
24589 написав:
А ще краще отримати з мокрими печатками, якщо договори містять тільки факсиміле
Радите для цього звернутися до відділення Спортанку чи як Ви це собі уявляєте?
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klug
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Додано: Чет 14 бер, 2024 10:09
klug написав: 24589 написав:
А ще краще отримати з мокрими печатками, якщо договори містять тільки факсиміле
Радите для цього звернутися до відділення Спортанку чи як Ви це собі уявляєте?
Ну звісно ж ! А ще у відділенні Спортбанку заодно видадуть і шапочку із фольги для попереднього дописувача - це оберіг від ФГВФО
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1finanсier
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Додано: Чет 14 бер, 2024 10:20
1finanсier все вірно.
тут люди голови ломають , як фінмон обійти - а через фонд гарно відмиються кошти
які потім можна ще три роки крутити.
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Goodman
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Додано: Чет 14 бер, 2024 11:59
Goodman написав:1finanсier
все вірно.
тут люди голови ломають , як фінмон обійти - а через фонд гарно відмиються кошти
які потім можна ще три роки крутити.
трохи не так , є приклад з турецьким банком - де довідка ок -5 були прийнята до уваги, проте довідка про
Відшкодування в ПУМБ по МРБ , Конкорд , Мегабанк та Укрбудінвестбанк не було взято до уваги. Відтепер дивлюсь краще в декількох місцях купити овгз з виплатою в одному банку і буде вам " білі кошти ".
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sens
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Додано: Чет 14 бер, 2024 12:29
Goodman написав:
люди голови ломають, як фінмон обійти - а через фонд гарно відмиються кошти
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Додано: Чет 14 бер, 2024 13:40
sens написав: Goodman написав:1finanсier
все вірно.
тут люди голови ломають , як фінмон обійти - а через фонд гарно відмиються кошти
які потім можна ще три роки крутити.
трохи не так , є приклад з турецьким банком - де довідка ок -5 були прийнята до уваги, проте довідка про
Відшкодування в ПУМБ по МРБ , Конкорд , Мегабанк та Укрбудінвестбанк не було взято до уваги. Відтепер дивлюсь краще в декількох місцях купити овгз з виплатою в одному банку і буде вам " білі кошти ".
Хто вам це сказав? Он у мене ПУМБ не взяв до уваги навіть купони по ОВДП - що є 100% доходом, що вже про тіло казати - які там білі кошти... 🥺🥺🥺
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asti
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Додано: Чет 14 бер, 2024 14:33
asti написав: sens написав: Goodman написав:1finanсier
все вірно.
тут люди голови ломають , як фінмон обійти - а через фонд гарно відмиються кошти
які потім можна ще три роки крутити.
трохи не так , є приклад з турецьким банком - де довідка ок -5 були прийнята до уваги, проте довідка про
Відшкодування в ПУМБ по МРБ , Конкорд , Мегабанк та Укрбудінвестбанк не було взято до уваги. Відтепер дивлюсь краще в декількох місцях купити овгз з виплатою в одному банку і буде вам " білі кошти ".
Хто вам це сказав? Он у мене ПУМБ не взяв до уваги навіть купони по ОВДП - що є 100% доходом, що вже про тіло казати - які там білі кошти... 🥺🥺🥺
за останні Три роки?
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sens
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Додано: Чет 14 бер, 2024 18:48
За 5
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asti
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Додано: Чет 14 бер, 2024 22:33
asti написав:
За 5
ОВДП можна було купляти за кредитні з виплатою на є-підтримка, за два роки , останні, можна було й млн прогнати без своєї гривні. Хіба ні?
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sens
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 01:57
sens написав: asti написав:
За 5
ОВДП можна було купляти за кредитні з виплатою на є-підтримка, за два роки , останні, можна було й млн прогнати без своєї гривні. Хіба ні?
Він не прогнав лям, а отримав лям відсотків. Відсотки - його заробіток, що б він там не проганяв.
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klug
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