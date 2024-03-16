Рахують лише останні 3 роки,більший період не підходить.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 бер, 2024 06:46
Рахують лише останні 3 роки,більший період не підходить.
Додано: П'ят 15 бер, 2024 20:29
Re: Sportbank
Як температуру у хворого? Думаю подовжувати чорну картку чи вже підмітати за собою
Додано: П'ят 15 бер, 2024 20:46
2XL
Платежі літають, затримок не помічено.
Сподіваюсь на подальший успішний політ!
Додано: Суб 16 бер, 2024 09:15
Закінчився депозит
На депозитах строком 3 місяці і сума менше 30000 грн - картка Чорна поБІЛІшала)
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