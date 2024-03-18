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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 316317318319

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Sportbank 3.7 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
11
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 06:46

  klug написав:
  sens написав:
  asti написав:За 5

ОВДП можна було купляти за кредитні з виплатою на є-підтримка, за два роки , останні, можна було й млн прогнати без своєї гривні. Хіба ні?

Він не прогнав лям, а отримав лям відсотків. Відсотки - його заробіток, що б він там не проганяв.

Рахують лише останні 3 роки,більший період не підходить.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 20:29

Re: Sportbank

Як температуру у хворого? Думаю подовжувати чорну картку чи вже підмітати за собою
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 20:46

2XL
Платежі літають, затримок не помічено.
Сподіваюсь на подальший успішний політ!
V2
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 09:15

Закінчився депозит

На депозитах строком 3 місяці і сума менше 30000 грн - картка Чорна поБІЛІшала)
sens
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 19:03

Re: Sportbank

sens написав:На депозитах строком 3 місяці і сума менше 30000 грн - картка Чорна поБІЛІшала)
На другий день після зменшення втрачає колір
2XL
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  2XL написав:На другий день після зменшення втрачає колір

А ДБР на який день приходить? :mrgreen:
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 10:39

Что то не могу найти информации, а у Спорта тоже появился пункт о минус 20% при прекращении обслуживания за "терроризм"??
Якщо хтось знаке підкажіть, дякую.)
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:28

  Feh14 написав:Что то не могу найти информации, а у Спорта тоже появился пункт о минус 20% при прекращении обслуживания за "терроризм"??
Якщо хтось знаке підкажіть, дякую.)
виводимо. Нехай краще передивляться свої вимоги до клієнта - бо клієнт вже переходить в інший банк без отримання статусу ВИГНАНЕЦЬ
sens
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:57

  Feh14 написав:Что то не могу найти информации, а у Спорта тоже появился пункт о минус 20% при прекращении обслуживания за "терроризм"??
Якщо хтось знаке підкажіть, дякую.)

Да вроде не было.Если в тарифах нет значит нет.
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