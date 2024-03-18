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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 бер, 2024 06:46
klug написав: sens написав: asti написав:
За 5
ОВДП можна було купляти за кредитні з виплатою на є-підтримка, за два роки , останні, можна було й млн прогнати без своєї гривні. Хіба ні?
Він не прогнав лям, а отримав лям відсотків. Відсотки - його заробіток, що б він там не проганяв.
Рахують лише останні 3 роки,більший період не підходить.
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sens
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 20:29
Як температуру у хворого? Думаю подовжувати чорну картку чи вже підмітати за собою
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 20:46
2XL
Платежі літають, затримок не помічено.
Сподіваюсь на подальший успішний політ!
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1
Додано: Суб 16 бер, 2024 09:15
На депозитах строком 3 місяці і сума менше 30000 грн - картка Чорна поБІЛІшала)
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2
Додано: Суб 16 бер, 2024 19:03
sens написав:На депозитах строком 3 місяці і сума менше 30000 грн - картка Чорна поБІЛІшала)
На другий день після зменшення втрачає колір
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Додано: Нед 17 бер, 2024 01:30
2XL написав:
На другий день після зменшення втрачає колір
А ДБР на який день приходить?
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klug
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3
Додано: Пон 18 бер, 2024 10:39
Что то не могу найти информации, а у Спорта тоже появился пункт о минус 20% при прекращении обслуживания за "терроризм"??
Якщо хтось знаке підкажіть, дякую.)
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Додано: Пон 18 бер, 2024 11:28
Feh14 написав:
Что то не могу найти информации, а у Спорта тоже появился пункт о минус 20% при прекращении обслуживания за "терроризм"??
Якщо хтось знаке підкажіть, дякую.)
виводимо. Нехай краще передивляться свої вимоги до клієнта - бо клієнт вже переходить в інший банк без отримання статусу ВИГНАНЕЦЬ
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sens
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Додано: Пон 18 бер, 2024 12:57
Feh14 написав:
Что то не могу найти информации, а у Спорта тоже появился пункт о минус 20% при прекращении обслуживания за "терроризм"??
Якщо хтось знаке підкажіть, дякую.)
Да вроде не было.Если в тарифах нет значит нет.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 15:36
посетитель написав: Feh14 написав:
Что то не могу найти информации, а у Спорта тоже появился пункт о минус 20% при прекращении обслуживания за "терроризм"??
Якщо хтось знаке підкажіть, дякую.)
Да вроде не было.Если в тарифах нет значит нет.
В нас вже можуть і заднім числом дописати
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