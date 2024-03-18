О блин, шото я расслабился и забыл про такой вариант.Могут.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 бер, 2024 16:13
О блин, шото я расслабился и забыл про такой вариант.Могут.
Додано: Пон 18 бер, 2024 17:53
Re: Sportbank
Якщо спортік введе таку халепу - отримає те саме, що і ізібанк. Залишки на рахунках не більше витраченого ліміту
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