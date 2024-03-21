О блин, шото я расслабился и забыл про такой вариант.Могут.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 бер, 2024 16:13
О блин, шото я расслабился и забыл про такой вариант.Могут.
Додано: Пон 18 бер, 2024 17:53
Re: Sportbank
Якщо спортік введе таку халепу - отримає те саме, що і ізібанк. Залишки на рахунках не більше витраченого ліміту
Додано: Сер 20 бер, 2024 08:32
Вот жешь... Копейку с рюкзака замутили.
Добивал до круглой суммы а теперь там девятки.))
Додано: Чет 21 бер, 2024 12:03
Додано: Чет 21 бер, 2024 12:40
Складається враження, що саме так і "працюють" правоохоронці - створюють проблеми, надають їм публічності, а потім ... "не вбачають порушень законодавства у діяльності".
При цьому, після цього, думаю, з'являються нові гравці на ринку київської нерухомості!
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