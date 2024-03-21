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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 317318319320

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
11
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 16:13

  2XL написав:
посетитель написав:
  Feh14 написав:Что то не могу найти информации, а у Спорта тоже появился пункт о минус 20% при прекращении обслуживания за "терроризм"??
Якщо хтось знаке підкажіть, дякую.)

Да вроде не было.Если в тарифах нет значит нет.
В нас вже можуть і заднім числом дописати

О блин, шото я расслабился и забыл про такой вариант.Могут.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 17:53

Re: Sportbank

Якщо спортік введе таку халепу - отримає те саме, що і ізібанк. Залишки на рахунках не більше витраченого ліміту
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 08:32

Вот жешь... Копейку с рюкзака замутили.
Добивал до круглой суммы а теперь там девятки.))
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 12:03

Видихаємо
https://sportbank.ua/post/u-dbr-vidklik ... 21-03-2024
Boundless
 
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Складається враження, що саме так і "працюють" правоохоронці - створюють проблеми, надають їм публічності, а потім ... "не вбачають порушень законодавства у діяльності".
При цьому, після цього, думаю, з'являються нові гравці на ринку київської нерухомості! :evil:
V2
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:10

Re: Sportbank

  Boundless написав:Видихаємо

тих, хто поров гарячку і срачі , знімаючи під ноль зі спортика
зароблять собі аритмію....
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 22:55

Re: Sportbank

Лучше перебдеть чем недобдеть
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 03:26

-10к на % депозиту :)
vadlme
 
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