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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 бер, 2024 16:13
2XL написав: посетитель написав: Feh14 написав:
Что то не могу найти информации, а у Спорта тоже появился пункт о минус 20% при прекращении обслуживания за "терроризм"??
Якщо хтось знаке підкажіть, дякую.)
Да вроде не было.Если в тарифах нет значит нет.
В нас вже можуть і заднім числом дописати
О блин, шото я расслабился и забыл про такой вариант.Могут.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 17:53
Якщо спортік введе таку халепу - отримає те саме, що і ізібанк. Залишки на рахунках не більше витраченого ліміту
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2XL
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Додано: Сер 20 бер, 2024 08:32
Вот жешь... Копейку с рюкзака замутили.
Добивал до круглой суммы а теперь там девятки.))
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Feh14
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Додано: Чет 21 бер, 2024 12:03
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Boundless
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Додано: Чет 21 бер, 2024 12:40
Складається враження, що саме так і "працюють" правоохоронці - створюють проблеми, надають їм публічності, а потім ... "не вбачають порушень законодавства у діяльності".
При цьому, після цього, думаю, з'являються нові гравці на ринку київської нерухомості!
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Додано: Чет 21 бер, 2024 21:10
Boundless написав:
Видихаємо
тих, хто поров гарячку і срачі , знімаючи під ноль зі спортика
зароблять собі аритмію....
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Goodman
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Додано: Чет 21 бер, 2024 22:55
Лучше перебдеть чем недобдеть
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 03:26
-10к на % депозиту
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vadlme
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:27
Goodman написав: Boundless написав:
Видихаємо
тих, хто поров гарячку і срачі , знімаючи під ноль зі спортика
зароблять собі аритмію....
Cпорт перестав бути цікавим. Хіба рюкзак та на місяць. В мене закінчувались річні, а там взагалі іншого вибору не лишали як забирати. Сеп чудово працює.
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pavyak
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:37
pavyak написав: Goodman написав: Boundless написав:
Видихаємо
тих, хто поров гарячку і срачі , знімаючи під ноль зі спортика
зароблять собі аритмію....
Cпорт перестав бути цікавим. Хіба рюкзак та на місяць. В мене закінчувались річні, а там взагалі іншого вибору не лишали як забирати. Сеп чудово працює.
місяць 12% , ізі з поповненням під 11,5%, вільне зняття/поповнення буде 10% обирай рюкзак або заначка
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sens
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