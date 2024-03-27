Трохи менше 400к і все буде добре
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:37
Додано: Чет 28 бер, 2024 01:45
Заборгованість по КК потрібно сплатити до 31 березня? Бо банк вже задовбав нагадуваннями оплатити до 25.03, раніше такого не було. Те що 31.03 неділя я врахував.
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