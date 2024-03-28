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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 318319320321

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
11
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:37

  посетитель написав:Лучше перебдеть чем недобдеть

Трохи менше 400к і все буде добре
sens
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 01:45

Заборгованість по КК потрібно сплатити до 31 березня? Бо банк вже задовбав нагадуваннями оплатити до 25.03, раніше такого не було. Те що 31.03 неділя я врахував.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 08:14

Ви тільки підтвердили мої слова
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 10:05

  novichok написав:Заборгованість по КК потрібно сплатити до 31 березня? Бо банк вже задовбав нагадуваннями оплатити до 25.03, раніше такого не було. Те що 31.03 неділя я врахував.

Так, до останнього дня місяця. Я гасився в останній робочий день місяця сепом або з рюкзака
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 11:14

  Boundless написав:
  novichok написав:Заборгованість по КК потрібно сплатити до 31 березня? Бо банк вже задовбав нагадуваннями оплатити до 25.03, раніше такого не було. Те що 31.03 неділя я врахував.

Так, до останнього дня місяця. Я гасився в останній робочий день місяця сепом або з рюкзака

Так з рюкзака можна було б гаситися і в останній календарний день місяця, чи не так?
AlexTk
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  #<1 ... 318319320321
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