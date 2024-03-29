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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:37
посетитель написав:
Лучше перебдеть чем недобдеть
Трохи менше 400к і все буде добре
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sens
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Додано: Чет 28 бер, 2024 01:45
Заборгованість по КК потрібно сплатити до 31 березня? Бо банк вже задовбав нагадуваннями оплатити до 25.03, раніше такого не було. Те що 31.03 неділя я врахував.
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novichok
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Додано: Чет 28 бер, 2024 08:14
Ви тільки підтвердили мої слова
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pavyak
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Додано: Чет 28 бер, 2024 10:05
novichok написав:
Заборгованість по КК потрібно сплатити до 31 березня? Бо банк вже задовбав нагадуваннями оплатити до 25.03, раніше такого не було. Те що 31.03 неділя я врахував.
Так, до останнього дня місяця. Я гасився в останній робочий день місяця сепом або з рюкзака
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Boundless
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Додано: Чет 28 бер, 2024 11:14
Boundless написав: novichok написав:
Заборгованість по КК потрібно сплатити до 31 березня? Бо банк вже задовбав нагадуваннями оплатити до 25.03, раніше такого не було. Те що 31.03 неділя я врахував.
Так, до останнього дня місяця. Я гасився в останній робочий день місяця сепом або з рюкзака
Так з рюкзака можна було б гаситися і в останній календарний день місяця, чи не так?
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AlexTk
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:59
Нагадайте як зберігати картку для переказу? Бачу якісь картки вже є збережені, але нові не пропонує. Може за відключеного доступу до контактів?
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