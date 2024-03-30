RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 318319320321

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
11
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:37

  посетитель написав:Лучше перебдеть чем недобдеть

Трохи менше 400к і все буде добре
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16289
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 886 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 01:45

Заборгованість по КК потрібно сплатити до 31 березня? Бо банк вже задовбав нагадуваннями оплатити до 25.03, раніше такого не було. Те що 31.03 неділя я врахував.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3326
З нами з: 31.03.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 08:14

Ви тільки підтвердили мої слова
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2532
З нами з: 15.02.10
Подякував: 30 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 10:05

  novichok написав:Заборгованість по КК потрібно сплатити до 31 березня? Бо банк вже задовбав нагадуваннями оплатити до 25.03, раніше такого не було. Те що 31.03 неділя я врахував.

Так, до останнього дня місяця. Я гасився в останній робочий день місяця сепом або з рюкзака
Boundless
 
Повідомлень: 2182
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 11:14

  Boundless написав:
  novichok написав:Заборгованість по КК потрібно сплатити до 31 березня? Бо банк вже задовбав нагадуваннями оплатити до 25.03, раніше такого не було. Те що 31.03 неділя я врахував.

Так, до останнього дня місяця. Я гасився в останній робочий день місяця сепом або з рюкзака

Так з рюкзака можна було б гаситися і в останній календарний день місяця, чи не так?
AlexTk
2
 
Повідомлень: 597
З нами з: 08.09.09
Подякував: 64 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:59

Re: Sportbank

Нагадайте як зберігати картку для переказу? Бачу якісь картки вже є збережені, але нові не пропонує. Може за відключеного доступу до контактів?
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4187
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 14:17

  2XL написав:Нагадайте як зберігати картку для переказу? Бачу якісь картки вже є збережені, але нові не пропонує. Може за відключеного доступу до контактів?


Декілька хвилин зачекати після переказу на карту за номером, натиснути на переказ - буде пункт "Зберегти картку". Доступ до контактів можна не надавати (натискати "Пізніше").
wildlynx
 
Повідомлень: 194
З нами з: 14.04.16
Подякував: 135 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 15:44

Re: Sportbank

wildlynx написав:
  2XL написав:Нагадайте як зберігати картку для переказу? Бачу якісь картки вже є збережені, але нові не пропонує. Може за відключеного доступу до контактів?


Декілька хвилин зачекати після переказу на карту за номером, натиснути на переказ - буде пункт "Зберегти картку". Доступ до контактів можна не надавати (натискати "Пізніше").
Вже знайшов, дякую. Звертався з цим питанням до підтримки. Відповідь: така опція відсутня...
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4187
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 318319320321
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.