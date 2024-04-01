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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 кві, 2024 08:05
Re: Sportbank
Ну а що вы хотите? Спорт - это целый мир.
Додано: Пон 01 кві, 2024 08:12
Такої сушки тут ще не було. Здається хлопці трохи перестаралися з жироспалювачами.
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