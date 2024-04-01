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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 319320321322

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
11
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 09:05

Re: Sportbank

Ну а що вы хотите? Спорт - это целый мир.
Кащей
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Повідомлень: 1698
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Подякував: 217 раз.
Подякували: 101 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 09:12

Такої сушки тут ще не було. Здається хлопці трохи перестаралися з жироспалювачами.
klug
 
Повідомлень: 8415
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 12:01

  zoawlhxc написав:что за шутка с кешбеками?

Вы про один-единственный кэшбек по спорту? :evil:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 14:05

  maniachello написав:
  zoawlhxc написав:что за шутка с кешбеками?

Вы про один-единственный кэшбек по спорту? :evil:

Это несерьезно! :evil:
rollo
 
Повідомлень: 1403
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 14:28

Табфінанс пише, ніби в підтримці заявляють про збій і пізніше підвезуть ще категорій.
klug
 
Повідомлень: 8415
З нами з: 18.08.14
Подякував: 355 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 15:16

  klug написав:Табфінанс пише, ніби в підтримці заявляють про збій і пізніше підвезуть ще категорій.

ну да, ну да...
"вы не так поняли" (с)
"это шутка йумора" (1 апреля же)
:shock:
maniachello
 
Повідомлень: 370
З нами з: 25.03.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 15:45

Дбр трохи потрипав, шо без кБ залишились ;(
mihasik
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Повідомлень: 1327
З нами з: 26.10.11
Подякував: 30 раз.
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