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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 кві, 2024 09:05
Ну а що вы хотите? Спорт - это целый мир.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 09:12
Такої сушки тут ще не було. Здається хлопці трохи перестаралися з жироспалювачами.
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klug
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Додано: Пон 01 кві, 2024 12:01
zoawlhxc написав:
что за шутка с кешбеками?
Вы про один-единственный кэшбек по спорту?
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Додано: Пон 01 кві, 2024 14:28
Табфінанс пише, ніби в підтримці заявляють про збій і пізніше підвезуть ще категорій.
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klug
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Додано: Пон 01 кві, 2024 15:16
klug написав:
Табфінанс пише, ніби в підтримці заявляють про збій і пізніше підвезуть ще категорій.
ну да, ну да...
"вы не так поняли" (с)
"это шутка йумора" (1 апреля же)
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maniachello
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Додано: Пон 01 кві, 2024 15:45
Дбр трохи потрипав, шо без кБ залишились ;(
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Додано: Пон 01 кві, 2024 19:42
klug написав:
Табфінанс пише, ніби в підтримці заявляють про збій і пізніше підвезуть ще категорій.
підтримка надає слідуюче - що по чорним можливе буде , пізніше .
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sens
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Додано: Пон 01 кві, 2024 19:54
sens написав: klug написав:
Табфінанс пише, ніби в підтримці заявляють про збій і пізніше підвезуть ще категорій.
підтримка надає слідуюче - що по чорним можливе буде , пізніше .
Що чути по іншим кольорам?
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Boundless
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