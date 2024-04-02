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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
11
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 09:33

  vadlme написав:Доба пройшла і всім пофіг..
Зайвий доказ того, що "банк" здихає

Вам мало рюкзаку під 10% і виплати щоп'ятниці?
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 09:41

  vadlme написав:Доба пройшла і всім пофіг..
Зайвий доказ того, що "банк" здихає


Зайвий доказ, що може коштувати робота правоохоронців, які "не вбачають порушень законодавства у діяльності". :evil:
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 10:11

  V2 написав:
  vadlme написав:Доба пройшла і всім пофіг..
Зайвий доказ того, що "банк" здихає


Зайвий доказ, що може коштувати робота правоохоронців, які "не вбачають порушень законодавства у діяльності". :evil:
без доказів можна робити будь-які припущення, навіть безглузді і безпідставні.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 10:25

  V2 написав:
  vadlme написав:Доба пройшла і всім пофіг..
Зайвий доказ того, що "банк" здихає


Зайвий доказ, що може коштувати робота правоохоронців, які "не вбачають порушень законодавства у діяльності". :evil:


Ну і як це скасовує той факт що у банка проблеми? Незалежно з яких причин.
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