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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 кві, 2024 09:33
vadlme написав:
Доба пройшла і всім пофіг..
Зайвий доказ того, що "банк" здихає
Вам мало рюкзаку під 10% і виплати щоп'ятниці?
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Додано: Вів 02 кві, 2024 09:41
vadlme написав:
Доба пройшла і всім пофіг..
Зайвий доказ того, що "банк" здихає
Зайвий доказ, що може коштувати робота правоохоронців, які "не вбачають порушень законодавства у діяльності".
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Додано: Вів 02 кві, 2024 10:11
V2 написав: vadlme написав:
Доба пройшла і всім пофіг..
Зайвий доказ того, що "банк" здихає
Зайвий доказ, що може коштувати робота правоохоронців, які "не вбачають порушень законодавства у діяльності".
без доказів можна робити будь-які припущення, навіть безглузді і безпідставні.
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Додано: Вів 02 кві, 2024 10:25
V2 написав: vadlme написав:
Доба пройшла і всім пофіг..
Зайвий доказ того, що "банк" здихає
Зайвий доказ, що може коштувати робота правоохоронців, які "не вбачають порушень законодавства у діяльності".
Ну і як це скасовує той факт що у банка проблеми? Незалежно з яких причин.
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Додано: Вів 02 кві, 2024 10:28
посетитель написав: V2 написав: vadlme написав:
Доба пройшла і всім пофіг..
Зайвий доказ того, що "банк" здихає
Зайвий доказ, що може коштувати робота правоохоронців, які "не вбачають порушень законодавства у діяльності".
Ну і як це скасовує той факт що у банка проблеми? Незалежно з яких причин.
Нагадайте в чому саме виникає проблема - не працюють відділення таском, картки спорт,недоступний застосунок???
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sens
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Додано: Вів 02 кві, 2024 11:14
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Ну і як це скасовує той факт що у банка проблеми? Незалежно з яких причин.[/quote]
Нагадайте в чому саме виникає проблема - не працюють відділення таском, картки спорт,недоступний застосунок???[/quote]
пан вже має дуже коротку память і забув які страшні проблеми із додатком були нещодавно
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greenozon
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Додано: Вів 02 кві, 2024 11:31
greenozon написав:
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Ну і як це скасовує той факт що у банка проблеми? Незалежно з яких причин.
Нагадайте в чому саме виникає проблема - не працюють відділення таском, картки спорт,недоступний застосунок???[/quote]
пан вже має дуже коротку память і забув які страшні проблеми із додатком були нещодавно
[/quote]
Це ви переплутали ізю та спорт місцями
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sens
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Додано: Вів 02 кві, 2024 12:20
В мене картка вже декілька місяців на поличці. Є кешбек , не має ці сльози не цікаві.
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pavyak
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