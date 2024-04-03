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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 кві, 2024 17:49
"Отримали відповідь від технічного відділу стосовно вашого запиту. Хочемо вам повідомити, що наразі тимчасово відключена можливість пролонгації депозитів та відкриття нових депозитів. На жаль, строків відновлення функціоналу не можемо повідомити поки що. Проте дана проблема відома та вирішується спеціалістами у пріоритеті.
Сподіваємось на ваше розуміння та щиро перепрошуємо за незручності.
Бережіть себе.❤️ Гарного дня!"
Останній хто буде лівати, не забудьте вимкнути світло)
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Додано: Сер 03 кві, 2024 17:56
ramaz написав: 2XL написав:
Рюкзак можна поповнювати по реквізитам?
Да
Реквізити пише чат?
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Додано: Сер 03 кві, 2024 18:04
2XL написав: ramaz написав: 2XL написав:
Рюкзак можна поповнювати по реквізитам?
Да
Реквізити пише чат?
В приложении выбираете пополнить и в списке вариантов выбираете Реквизиты любого банка
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ramaz
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Додано: Сер 03 кві, 2024 18:04
2XL написав: ramaz написав: 2XL написав:
Рюкзак можна поповнювати по реквізитам?
Да
Реквізити пише чат?
Чат зайнятий виправленням проблем з відкриттям нових депозитів)))) А реквізити можна подивитися в додатку - рюкзак - поповнити рахунок
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Boundless
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Додано: Сер 03 кві, 2024 21:08
Boundless написав:
Чат зайнятий виправленням проблем з відкриттям нових депозитів)))) А реквізити можна подивитися в додатку - рюкзак - поповнити рахунок
я хотів вчора врванці відкрити - то не давало , а потім підвечір попустило.
відновлять, це не велика проблема.
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Goodman
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Додано: Сер 03 кві, 2024 22:05
ramaz написав: Реквизиты любого банка
Це що, був конкурс на самий недолугий підпис?
Як можна було написати так беззмістовно
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2XL
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Додано: Сер 03 кві, 2024 23:52
2XL написав:
ramaz написав: Реквизиты любого банка
Це що, був конкурс на самий недолугий підпис?
Як можна було написати так беззмістовно
Ну а что делать если в приложении это так написано дословно "Реквізити будь-якого банку".
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ramaz
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