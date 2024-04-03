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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 321322323324

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Sportbank 3.7 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
28%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 17:49

Re: Sportbank

"Отримали відповідь від технічного відділу стосовно вашого запиту. Хочемо вам повідомити, що наразі тимчасово відключена можливість пролонгації депозитів та відкриття нових депозитів. На жаль, строків відновлення функціоналу не можемо повідомити поки що. Проте дана проблема відома та вирішується спеціалістами у пріоритеті.

Сподіваємось на ваше розуміння та щиро перепрошуємо за незручності.

Бережіть себе.❤️ Гарного дня!"

Останній хто буде лівати, не забудьте вимкнути світло)
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 17:56

Re: Sportbank

ramaz написав:
  2XL написав:Рюкзак можна поповнювати по реквізитам?

Да
Реквізити пише чат?
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 18:04

  2XL написав:
ramaz написав:
  2XL написав:Рюкзак можна поповнювати по реквізитам?

Да
Реквізити пише чат?

В приложении выбираете пополнить и в списке вариантов выбираете Реквизиты любого банка
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 18:04

  2XL написав:
ramaz написав:
  2XL написав:Рюкзак можна поповнювати по реквізитам?

Да
Реквізити пише чат?

Чат зайнятий виправленням проблем з відкриттям нових депозитів)))) А реквізити можна подивитися в додатку - рюкзак - поповнити рахунок
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 21:08

Re: Sportbank

  Boundless написав:Чат зайнятий виправленням проблем з відкриттям нових депозитів)))) А реквізити можна подивитися в додатку - рюкзак - поповнити рахунок

я хотів вчора врванці відкрити - то не давало , а потім підвечір попустило.
відновлять, це не велика проблема.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 22:05

Re: Sportbank

ramaz написав: Реквизиты любого банка

Це що, був конкурс на самий недолугий підпис?
Як можна було написати так беззмістовно
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 23:52

  2XL написав:
ramaz написав: Реквизиты любого банка

Це що, був конкурс на самий недолугий підпис?
Як можна було написати так беззмістовно

Ну а что делать если в приложении это так написано дословно "Реквізити будь-якого банку".
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 01:00

Re: Sportbank

ramaz написав:
  2XL написав:
ramaz написав: Реквизиты любого банка

Це що, був конкурс на самий недолугий підпис?
Як можна було написати так беззмістовно

Ну а что делать если в приложении это так написано дословно "Реквізити будь-якого банку".
Я бачив! Це до не до вас претензія, а до "напесателів" додатку
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 01:21

Категория кешбеку так і залишилась единой, СпортБанк, ви смієтеся?
novichok
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