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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sportbank 3.7 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
28%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 08:53

дякуйте що не 0.0001% :mrgreen:
greenozon
 
Повідомлень: 16149
З нами з: 01.06.14
Подякував: 424 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 10:22

  greenozon написав:дякуйте що не 0.0001% :mrgreen:

Що це за пострадянський гумор? Мене наприклад влаштовує 10%,так що чекаємо що в квітні буде у таскомспортбанку
sens
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Повідомлень: 16350
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 890 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:19

Жаль Спорт совсем стрёмным стал, а то как раз куда то нужно денег засунуть, но с такими мансами лучше и то что есть забрать((
Feh14
 
Повідомлень: 91
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:06

  Feh14 написав:Жаль Спорт совсем стрёмным стал, а то как раз куда то нужно денег засунуть, но с такими мансами лучше и то что есть забрать((
Какими именно мансами? КБ 0,1%?
Кащей
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Повідомлень: 1699
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:21

  Кащей написав:
  Feh14 написав:Жаль Спорт совсем стрёмным стал, а то как раз куда то нужно денег засунуть, но с такими мансами лучше и то что есть забрать((
Какими именно мансами? КБ 0,1%?

Писали что нельзя открыть новый депозит и перевыпустить карту.
Странные телодвижения.
Feh14
 
Повідомлень: 91
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:09

  Feh14 написав:Писали что нельзя открыть новый депозит и перевыпустить карту.
Странные телодвижения.

Помнится, такое же было у айбокса перед ликвидацией
maniachello
 
Повідомлень: 371
З нами з: 25.03.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:44

  maniachello написав:
  Feh14 написав:Писали что нельзя открыть новый депозит и перевыпустить карту.
Странные телодвижения.

Помнится, такое же было у айбокса перед ликвидацией

Только непонятно что будет в случае ликвидации Спорта.
Деньги то по факту лежат в Тасе.
Feh14
 
Повідомлень: 91
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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  #<1 ... 322323324325
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