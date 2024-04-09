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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 кві, 2024 08:53
дякуйте що не 0.0001%
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greenozon
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Додано: Чет 04 кві, 2024 10:22
greenozon написав:
дякуйте що не 0.0001%
Що це за пострадянський гумор? Мене наприклад влаштовує 10%,так що чекаємо що в квітні буде у таскомспортбанку
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sens
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:19
Жаль Спорт совсем стрёмным стал, а то как раз куда то нужно денег засунуть, но с такими мансами лучше и то что есть забрать((
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Feh14
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:06
Feh14 написав:
Жаль Спорт совсем стрёмным стал, а то как раз куда то нужно денег засунуть, но с такими мансами лучше и то что есть забрать((
Какими именно мансами? КБ 0,1%?
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Кащей
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:21
Кащей написав: Feh14 написав:
Жаль Спорт совсем стрёмным стал, а то как раз куда то нужно денег засунуть, но с такими мансами лучше и то что есть забрать((
Какими именно мансами? КБ 0,1%?
Писали что нельзя открыть новый депозит и перевыпустить карту.
Странные телодвижения.
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Feh14
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:09
Feh14 написав:
Писали что нельзя открыть новый депозит и перевыпустить карту.
Странные телодвижения.
Помнится, такое же было у айбокса перед ликвидацией
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maniachello
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:44
maniachello написав: Feh14 написав:
Писали что нельзя открыть новый депозит и перевыпустить карту.
Странные телодвижения.
Помнится, такое же было у айбокса перед ликвидацией
Только непонятно что будет в случае ликвидации Спорта.
Деньги то по факту лежат в Тасе.
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Feh14
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:19
Feh14 написав:
Писали что нельзя открыть новый депозит и перевыпустить карту.
Странные телодвижения.
за депозит отмена - , нельзя било СРАЗУ открить, а чуть погодя дало, все в пределах
8 часов роботи.
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Goodman
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Додано: Вів 09 кві, 2024 09:41
что нового о кэшбеке?
тишина какая-то
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maniachello
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Додано: Вів 09 кві, 2024 10:23
maniachello написав:
что нового о кэшбеке?
тишина какая-то
О мёртвых либо хорошо, либо ничего
С черной картой только некрасиво вышло, при переходе на которую обещали 10% кешбэка на спорт
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ramzes4
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