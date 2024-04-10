|
|
|
Sportbank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 кві, 2024 10:23
а до кого ж піти, щоб давав кешбек за комуналку?
-
TipTop
-
-
- Повідомлень: 66
- З нами з: 26.05.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 кві, 2024 10:25
TipTop написав:
а до кого ж піти, щоб давав кешбек за комуналку?
ПУМБ 1,5%
ТАС verycard 1% (чистими)
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 1064
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 2322 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 09 кві, 2024 15:48
TipTop написав:
а до кого ж піти, щоб давав кешбек за комуналку?
Альянс 30%!!! (лише 1 раз)
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16159
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 1591 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Сер 10 кві, 2024 07:42
Хм, у меня Спорт вчера пожелал обновится после чего туда не заходил.
А сегодня черный экран и ничего(
-
Feh14
-
-
- Повідомлень: 95
- З нами з: 13.02.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 кві, 2024 09:16
Расколдовало/
-
Feh14
-
-
- Повідомлень: 95
- З нами з: 13.02.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 кві, 2024 10:15
maniachello написав:
что нового о кэшбеке?
тишина какая-то
такой ответ от горячки:
на разі наш профільний відділ займається зміною концепції по кешбеку, тому, необхідно очікувати.
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 374
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: valya
і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|