RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 323324325326

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
28%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 10:23

Re: Sportbank

а до кого ж піти, щоб давав кешбек за комуналку?
TipTop
 
Повідомлень: 66
З нами з: 26.05.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 10:25

  TipTop написав:а до кого ж піти, щоб давав кешбек за комуналку?

ПУМБ 1,5%
ТАС verycard 1% (чистими)
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1064
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2322 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 15:48

  TipTop написав:а до кого ж піти, щоб давав кешбек за комуналку?


Альянс 30%!!! (лише 1 раз) :)
greenozon
 
Повідомлень: 16159
З нами з: 01.06.14
Подякував: 424 раз.
Подякували: 1591 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 07:42

Хм, у меня Спорт вчера пожелал обновится после чего туда не заходил.
А сегодня черный экран и ничего(
Feh14
 
Повідомлень: 95
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 09:16

Расколдовало/
Feh14
 
Повідомлень: 95
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 10:15

  maniachello написав:что нового о кэшбеке?
тишина какая-то :(

такой ответ от горячки:
на разі наш профільний відділ займається зміною концепції по кешбеку, тому, необхідно очікувати.
maniachello
 
Повідомлень: 374
З нами з: 25.03.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 323324325326
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.