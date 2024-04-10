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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sportbank 3.7 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
28%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 10:23

Re: Sportbank

а до кого ж піти, щоб давав кешбек за комуналку?
TipTop
 
Повідомлень: 66
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 10:25

  TipTop написав:а до кого ж піти, щоб давав кешбек за комуналку?

ПУМБ 1,5%
ТАС verycard 1% (чистими)
ramzes4
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Повідомлень: 1064
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Подякував: 2322 раз.
Подякували: 287 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 15:48

  TipTop написав:а до кого ж піти, щоб давав кешбек за комуналку?


Альянс 30%!!! (лише 1 раз) :)
greenozon
 
Повідомлень: 16165
З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 07:42

Хм, у меня Спорт вчера пожелал обновится после чего туда не заходил.
А сегодня черный экран и ничего(
Feh14
 
Повідомлень: 95
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 09:16

Расколдовало/
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 10:15

  maniachello написав:что нового о кэшбеке?
тишина какая-то :(

такой ответ от горячки:
на разі наш профільний відділ займається зміною концепції по кешбеку, тому, необхідно очікувати.
maniachello
 
Повідомлень: 374
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 11:42

Як зараз банчик відправляє СЕПи?


upd. Тримає в обробці більше 2х годин, але відправляє потім
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 15:14

  novichok написав:Як зараз банчик відправляє СЕПи?


upd. Тримає в обробці більше 2х годин, але відправляє потім


дуже погано
в мене на 2ий день аж відправив (підтримка мугикала аж про 3 дні!!)

раніше (пару місяців тому до славнозвсних подій із банком) за 1-2 год СЕП вилітав

майте на увазі
greenozon
 
Повідомлень: 16165
З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 22:39

greenozon На початку квітня в мене СЕПи за пів години доходили.
pavyak
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