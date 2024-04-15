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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 кві, 2024 14:59
зареєструвався, я так розумію карту онлайн не дають, треба чимчикувати на відділення
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quadro_tony_da
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Додано: Пон 15 кві, 2024 15:32
quadro_tony_da написав:
зареєструвався, я так розумію карту онлайн не дають, треба чимчикувати на відділення
Хм. У мене тільки віртуалки тута
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Amethyst
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