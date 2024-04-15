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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 кві, 2024 14:59
Re: Sportbank
зареєструвався, я так розумію карту онлайн не дають, треба чимчикувати на відділення
Додано: Пон 15 кві, 2024 15:32
Додано: Пон 15 кві, 2024 21:49
Amethyst
у мене коли заходжу в додаток пише
Документи перевірено
кредитний ліміт недоступний
Тепер підпишіть Заяву у менеджера в точці видачі
опції щоб відкрити віртуалку не було
Додано: Пон 15 кві, 2024 21:58
Додано: Пон 15 кві, 2024 22:14
я отримував ще до пандемії, паспорт-книжечка заява, всі фотки надав, ніяких вірт карток не пропонувало, тільки в точку видачі.
Сину, через тиждень після мене, з закордонним ID паспортом, запропонувало віртуалку, якою він досі користується.
нічого не змінилося.
Додано: Пон 15 кві, 2024 22:33
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