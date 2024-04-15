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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 324325326327

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Sportbank 3.7 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
28%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 14:59

Re: Sportbank

зареєструвався, я так розумію карту онлайн не дають, треба чимчикувати на відділення
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 15:32

  quadro_tony_da написав:зареєструвався, я так розумію карту онлайн не дають, треба чимчикувати на відділення

Хм. У мене тільки віртуалки тута
Amethyst
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1
9
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:49

Amethyst
у мене коли заходжу в додаток пише
Документи перевірено
кредитний ліміт недоступний
Тепер підпишіть Заяву у менеджера в точці видачі

опції щоб відкрити віртуалку не було
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:58

  quadro_tony_da написав:Amethyst
у мене коли заходжу в додаток пише
Документи перевірено
кредитний ліміт недоступний
Тепер підпишіть Заяву у менеджера в точці видачі

опції щоб відкрити віртуалку не було

паспорт-книжечка?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 22:00

novichok так, але всі фотки надав
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 22:14

  quadro_tony_da написав:novichok так, але всі фотки надав

я отримував ще до пандемії, паспорт-книжечка заява, всі фотки надав, ніяких вірт карток не пропонувало, тільки в точку видачі.
Сину, через тиждень після мене, з закордонним ID паспортом, запропонувало віртуалку, якою він досі користується.
нічого не змінилося. :|
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 22:33

  quadro_tony_da написав:Amethyst
у мене коли заходжу в додаток пише
Документи перевірено
кредитний ліміт недоступний
Тепер підпишіть Заяву у менеджера в точці видачі
опції щоб відкрити віртуалку не було

Це мабуть розділ Кредит? В додатку знизу є меню Кредит Депозит Картка Бонус?
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:47

Water
нема ніяких розділів тільки кнопка точки видачі і все
quadro_tony_da
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З нами з: 05.04.24
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