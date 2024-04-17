RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 325326327328329>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
28%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 14:59

Re: Sportbank

зареєструвався, я так розумію карту онлайн не дають, треба чимчикувати на відділення
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 05.04.24
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 15:32

  quadro_tony_da написав:зареєструвався, я так розумію карту онлайн не дають, треба чимчикувати на відділення

Хм. У мене тільки віртуалки тута
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5303
З нами з: 05.05.21
Подякував: 400 раз.
Подякували: 1016 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:49

Amethyst
у мене коли заходжу в додаток пише
Документи перевірено
кредитний ліміт недоступний
Тепер підпишіть Заяву у менеджера в точці видачі

опції щоб відкрити віртуалку не було
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 05.04.24
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:58

  quadro_tony_da написав:Amethyst
у мене коли заходжу в додаток пише
Документи перевірено
кредитний ліміт недоступний
Тепер підпишіть Заяву у менеджера в точці видачі

опції щоб відкрити віртуалку не було

паспорт-книжечка?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3350
З нами з: 31.03.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 22:00

novichok так, але всі фотки надав
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 05.04.24
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 22:14

  quadro_tony_da написав:novichok так, але всі фотки надав

я отримував ще до пандемії, паспорт-книжечка заява, всі фотки надав, ніяких вірт карток не пропонувало, тільки в точку видачі.
Сину, через тиждень після мене, з закордонним ID паспортом, запропонувало віртуалку, якою він досі користується.
нічого не змінилося. :|
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3350
З нами з: 31.03.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 22:33

  quadro_tony_da написав:Amethyst
у мене коли заходжу в додаток пише
Документи перевірено
кредитний ліміт недоступний
Тепер підпишіть Заяву у менеджера в точці видачі
опції щоб відкрити віртуалку не було

Це мабуть розділ Кредит? В додатку знизу є меню Кредит Депозит Картка Бонус?
Water
 
Повідомлень: 2272
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:47

Water
нема ніяких розділів тільки кнопка точки видачі і все
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 05.04.24
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 08:40

Спорт всьо?
Boundless
 
Повідомлень: 2191
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:03

  Boundless написав:Спорт всьо?

Схоже на те - при вході в застосунок тас2ю пропонує перенести продукти спортсменів
patrikk
 
Повідомлень: 273
З нами з: 25.06.15
Подякував: 33 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 325326327328329>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: foxluck, PUMB і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (3288)
17.04.2024 10:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.