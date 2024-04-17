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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 кві, 2024 14:59
зареєструвався, я так розумію карту онлайн не дають, треба чимчикувати на відділення
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quadro_tony_da
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Додано: Пон 15 кві, 2024 15:32
quadro_tony_da написав:
зареєструвався, я так розумію карту онлайн не дають, треба чимчикувати на відділення
Хм. У мене тільки віртуалки тута
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Amethyst
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Додано: Пон 15 кві, 2024 21:49
Amethyst
у мене коли заходжу в додаток пише
Документи перевірено
кредитний ліміт недоступний
Тепер підпишіть Заяву у менеджера в точці видачі
опції щоб відкрити віртуалку не було
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quadro_tony_da
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Додано: Пон 15 кві, 2024 21:58
quadro_tony_da написав:Amethyst
у мене коли заходжу в додаток пише
Документи перевірено
кредитний ліміт недоступний
Тепер підпишіть Заяву у менеджера в точці видачі
опції щоб відкрити віртуалку не було
паспорт-книжечка?
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novichok
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Додано: Пон 15 кві, 2024 22:00
novichok так, але всі фотки надав
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quadro_tony_da
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Додано: Пон 15 кві, 2024 22:14
quadro_tony_da написав:novichok
так, але всі фотки надав
я отримував ще до пандемії, паспорт-книжечка заява, всі фотки надав, ніяких вірт карток не пропонувало, тільки в точку видачі.
Сину, через тиждень після мене, з закордонним ID паспортом, запропонувало віртуалку, якою він досі користується.
нічого не змінилося.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 22:33
quadro_tony_da написав:Amethyst
у мене коли заходжу в додаток пише
Документи перевірено
кредитний ліміт недоступний
Тепер підпишіть Заяву у менеджера в точці видачі
опції щоб відкрити віртуалку не було
Це мабуть розділ Кредит? В додатку знизу є меню Кредит Депозит Картка Бонус?
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Water
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Додано: Пон 15 кві, 2024 23:47
Water
нема ніяких розділів тільки кнопка точки видачі і все
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quadro_tony_da
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Додано: Сер 17 кві, 2024 08:40
Спорт всьо?
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Boundless
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Додано: Сер 17 кві, 2024 09:03
Boundless написав:
Спорт всьо?
Схоже на те - при вході в застосунок тас2ю пропонує перенести продукти спортсменів
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patrikk
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