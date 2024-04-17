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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 326327328329>

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Sportbank 3.7 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
28%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:10

Re: Sportbank

  patrikk написав:Схоже на те - при вході в застосунок тас2ю пропонує перенести продукти спортсменів

зайшов - все те саме, все на містах .... какой то шютка
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:13

Re: Sportbank

Подробности https://tascombank.ua/you/products-success
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:13

Re: Sportbank

От кого жалко та це Sb. Чорну картку не заміниш...
Кредитку з лімітом переносять?
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:22

Re: Sportbank

  2XL написав:От кого жалко та це Sb. Чорну картку не заміниш...
Кредитку з лімітом переносять?

дають місяць , через місяць виводять з ринку застосунок спорту
тьотя казала, що все переноситься, ви только подпишіть
підписав і жду

кредитка з лімітом світиться в додатку ТАСа, но номер другой і карта віртуальна
)))))))))) , можливо тре под косими взглядами ТЦК топати в ТАС і оновлювати картки
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:28

так шо?
жмакать в тас чи почекать пояснень?
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:30

Re: Sportbank

  v57 написав:так шо?
жмакать в тас чи почекать пояснень?

а які у вас плани?
я пожмакав і все перенеслося , можете дзвонити на гарячку, там щось скажуть, але без варіантів, на вході в тас2ю нема альтернативи, нема піздніше
*******
зараз маю зеркало спортбанку в тас2ю,
в спортбанк заходить, все як було , операції не провожу.
при переносі писалося, що це дійство займе деякий час , тобто день два,
можна жити ні в чому собі не отказувать....
Востаннє редагувалось Goodman в Сер 17 кві, 2024 09:33, всього редагувалось 1 раз.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:33

Re: Sportbank

Goodman написав: але без варіантів, на вході в тас2ю нема альтернативи, нема піздніше
Поки не перенесеш і ТАСом користуватися не зможеш
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:36

Re: Sportbank

  2XL написав:Поки не перенесеш і ТАСом користуватися не зможеш

на це ""поки"" дають 1 місяць розкачки.
потім само перелізе, або йди у відділення і забирай,
хоча можуть і не віддати.
Будуть якісь дурні незручності із готівкою з карт і симбіозом
тарифів .
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:37

А є якісь варіанти, щоб загасити в кінці місяця кредитку та закрити її без всяких переносів? Бо без 10% на спорт вона зовсім нецікава 8) І щоб без візиту до відділення.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:39

Re: Sportbank

Була чуйка не продовжувати депозит для чорної картки, два тижні "крутило"
2XL
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