зайшов - все те саме, все на містах .... какой то шютка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:10
Re: Sportbank
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:13
Re: Sportbank
Подробности
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:13
Re: Sportbank
От кого жалко та це Sb. Чорну картку не заміниш...
Кредитку з лімітом переносять?
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:22
Re: Sportbank
дають місяць , через місяць виводять з ринку застосунок спорту
тьотя казала, що все переноситься, ви только подпишіть
підписав і жду
кредитка з лімітом світиться в додатку ТАСа, но номер другой і карта віртуальна
)))))))))) , можливо тре под косими взглядами ТЦК топати в ТАС і оновлювати картки
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:30
Re: Sportbank
а які у вас плани?
я пожмакав і все перенеслося , можете дзвонити на гарячку, там щось скажуть, але без варіантів, на вході в тас2ю нема альтернативи, нема піздніше
*******
зараз маю зеркало спортбанку в тас2ю,
в спортбанк заходить, все як було , операції не провожу.
при переносі писалося, що це дійство займе деякий час , тобто день два,
можна жити ні в чому собі не отказувать....
Востаннє редагувалось Goodman в Сер 17 кві, 2024 09:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:33
Re: Sportbank
Поки не перенесеш і ТАСом користуватися не зможеш
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:36
Re: Sportbank
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:37
А є якісь варіанти, щоб загасити в кінці місяця кредитку та закрити її без всяких переносів? Бо без 10% на спорт вона зовсім нецікава І щоб без візиту до відділення.
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:39
Re: Sportbank
Була чуйка не продовжувати депозит для чорної картки, два тижні "крутило"
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