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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:44
Goodman написав: 2XL написав:
От кого жалко та це Sb. Чорну картку не заміниш...
Кредитку з лімітом переносять?
дають місяць , через місяць виводять з ринку застосунок спорту
тьотя казала, що все переноситься, ви только подпишіть
підписав і жду
кредитка з лімітом світиться в додатку ТАСа, но номер другой і карта віртуальна
)))))))))) , можливо тре под косими взглядами ТЦК топати в ТАС і оновлювати картки
ТАСкомбанк припиняє співпрацю зі Спорт банк, відповідно мобільний застосунок також не буде працювати. ТАСкомбанку пропонує вам скористатися програмою зручного переходу на умови подальшого обслуговування.
Щодо Вашого депозиту, Ваші кошти надійно захищені і договір продовжує діяти на тих же умовах, на яких діяв раніше, після приєднання до ДКБО зміниться лише назва вашого вкладу на «Строковий депозит Success».
Якщо була встановлена ознака автопрлонгації – вона буде відключена. Підключити автопролонгацію в TAS2U можливості немає.
Депозити з можливість поповнення, досупні для поповнення через TAS2U.
Якщо по депозиту передбачене дострокове зняття – зробити це можливо виключно у відділенні Банку.
По завершенню терміну дії депозит буде виплачено на картковий рахунок, або доступний для отримання в касі банку.
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Додано: Сер 17 кві, 2024 09:44
ramzes4 написав:
Бо без 10% на спорт вона зовсім нецікава І щоб без візиту до відділення.
все зберігається, у мене рюкзак перенесло, все гаразд.
вольшебніе кнопкі ПОПОВНИТИ ЗНЯТИ - теж в налічії , чого кіпіш?
кредитку на СПОРТ видавав скоринг ТАСа.
А ось без візиту не получиться..... карти всі віртуальні ,
Тигипич НП розсилати не буде, але соломонове решеніє красівоє -
все остається. ті же люди. в тій же хаті - просто крайнім виявився додаток.
Нету додатка - нету проблеми, а всім спортсменам привет от качка Тигипича з плакатів ,коли він ходив у президенти - не вели змалечку спортивний образ життя, то нех ... і начинать. )))))))))))
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Goodman
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Додано: Сер 17 кві, 2024 09:52
а оцей "мicяць" до коли?
кiнцева дата?
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v57
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Додано: Сер 17 кві, 2024 10:01
Не забудьте викнути про всяк випадок GSM банкінг на новостворених картах в ТАС щоб вони якусь комісію за SMS не зробили
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foxluck
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Додано: Сер 17 кві, 2024 10:01
v57 написав:
а оцей "мicяць" до коли?
кiнцева дата?
У faq на сайті ТАСа 06.05.2024 фігурує дата..
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vadlme
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Додано: Сер 17 кві, 2024 10:05
Goodman написав: ramzes4 написав:
Бо без 10% на спорт вона зовсім нецікава І щоб без візиту до відділення.
все зберігається, у мене рюкзак перенесло, все гаразд.
вольшебніе кнопкі ПОПОВНИТИ ЗНЯТИ - теж в налічії , чого кіпіш?
кредитку на СПОРТ видавав скоринг ТАСа.
А ось без візиту не получиться..... карти всі віртуальні ,
Тигипич НП розсилати не буде, але соломонове решеніє красівоє -
все остається. ті же люди. в тій же хаті - просто крайнім виявився додаток.
Нету додатка - нету проблеми, а всім спортсменам привет от качка Тигипича з плакатів ,коли він ходив у президенти - не вели змалечку спортивний образ життя, то нех ... і начинать. )))))))))))
а єПідтримка перенеслась? з тим же номером?
а то виплати облігацій можуть і не знайти її🧐
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v57
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Додано: Сер 17 кві, 2024 10:12
v57 написав: Goodman написав: ramzes4 написав:
Бо без 10% на спорт вона зовсім нецікава І щоб без візиту до відділення.
все зберігається, у мене рюкзак перенесло, все гаразд.
вольшебніе кнопкі ПОПОВНИТИ ЗНЯТИ - теж в налічії , чого кіпіш?
кредитку на СПОРТ видавав скоринг ТАСа.
А ось без візиту не получиться..... карти всі віртуальні ,
Тигипич НП розсилати не буде, але соломонове решеніє красівоє -
все остається. ті же люди. в тій же хаті - просто крайнім виявився додаток.
Нету додатка - нету проблеми, а всім спортсменам привет от качка Тигипича з плакатів ,коли він ходив у президенти - не вели змалечку спортивний образ життя, то нех ... і начинать. )))))))))))
а єПідтримка перенеслась? з тим же номером?
а то виплати облігацій можуть і не знайти її🧐
Перенеслась, з іншим номером. Але номер карти ніяким чином не впливає на виплату овдп, оскільки зарахування йде по номеру рахунку, який не змінився
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Boundless
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Додано: Сер 17 кві, 2024 10:20
усіх відплюсив🖐️
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