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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 326327328329

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
28%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:44

  Goodman написав:
  2XL написав:От кого жалко та це Sb. Чорну картку не заміниш...
Кредитку з лімітом переносять?

дають місяць , через місяць виводять з ринку застосунок спорту
тьотя казала, що все переноситься, ви только подпишіть
підписав і жду

кредитка з лімітом світиться в додатку ТАСа, но номер другой і карта віртуальна
)))))))))) , можливо тре под косими взглядами ТЦК топати в ТАС і оновлювати картки


ТАСкомбанк припиняє співпрацю зі Спорт банк, відповідно мобільний застосунок також не буде працювати. ТАСкомбанку пропонує вам скористатися програмою зручного переходу на умови подальшого обслуговування.
Щодо Вашого депозиту, Ваші кошти надійно захищені і договір продовжує діяти на тих же умовах, на яких діяв раніше, після приєднання до ДКБО зміниться лише назва вашого вкладу на «Строковий депозит Success».

Якщо була встановлена ознака автопрлонгації – вона буде відключена. Підключити автопролонгацію в TAS2U можливості немає.
Депозити з можливість поповнення, досупні для поповнення через TAS2U.

Якщо по депозиту передбачене дострокове зняття – зробити це можливо виключно у відділенні Банку.

По завершенню терміну дії депозит буде виплачено на картковий рахунок, або доступний для отримання в касі банку.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:44

Re: Sportbank

  ramzes4 написав:Бо без 10% на спорт вона зовсім нецікава І щоб без візиту до відділення.

все зберігається, у мене рюкзак перенесло, все гаразд.
вольшебніе кнопкі ПОПОВНИТИ ЗНЯТИ - теж в налічії , чого кіпіш?
кредитку на СПОРТ видавав скоринг ТАСа.
А ось без візиту не получиться..... карти всі віртуальні ,
Тигипич НП розсилати не буде, але соломонове решеніє красівоє -
все остається. ті же люди. в тій же хаті - просто крайнім виявився додаток.
Нету додатка - нету проблеми, а всім спортсменам привет от качка Тигипича з плакатів ,коли він ходив у президенти - не вели змалечку спортивний образ життя, то нех ... і начинать. )))))))))))
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:52

а оцей "мicяць" до коли?
кiнцева дата?
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 10:01

Re: Sportbank

Не забудьте викнути про всяк випадок GSM банкінг на новостворених картах в ТАС щоб вони якусь комісію за SMS не зробили
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 10:01

  v57 написав:а оцей "мicяць" до коли?
кiнцева дата?

У faq на сайті ТАСа 06.05.2024 фігурує дата..
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 10:05

  Goodman написав:
  ramzes4 написав:Бо без 10% на спорт вона зовсім нецікава І щоб без візиту до відділення.

все зберігається, у мене рюкзак перенесло, все гаразд.
вольшебніе кнопкі ПОПОВНИТИ ЗНЯТИ - теж в налічії , чого кіпіш?
кредитку на СПОРТ видавав скоринг ТАСа.
А ось без візиту не получиться..... карти всі віртуальні ,
Тигипич НП розсилати не буде, але соломонове решеніє красівоє -
все остається. ті же люди. в тій же хаті - просто крайнім виявився додаток.
Нету додатка - нету проблеми, а всім спортсменам привет от качка Тигипича з плакатів ,коли він ходив у президенти - не вели змалечку спортивний образ життя, то нех ... і начинать. )))))))))))


а єПідтримка перенеслась? з тим же номером?
а то виплати облігацій можуть і не знайти її🧐
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 10:12

  v57 написав:
  Goodman написав:
  ramzes4 написав:Бо без 10% на спорт вона зовсім нецікава І щоб без візиту до відділення.

все зберігається, у мене рюкзак перенесло, все гаразд.
вольшебніе кнопкі ПОПОВНИТИ ЗНЯТИ - теж в налічії , чого кіпіш?
кредитку на СПОРТ видавав скоринг ТАСа.
А ось без візиту не получиться..... карти всі віртуальні ,
Тигипич НП розсилати не буде, але соломонове решеніє красівоє -
все остається. ті же люди. в тій же хаті - просто крайнім виявився додаток.
Нету додатка - нету проблеми, а всім спортсменам привет от качка Тигипича з плакатів ,коли він ходив у президенти - не вели змалечку спортивний образ життя, то нех ... і начинать. )))))))))))


а єПідтримка перенеслась? з тим же номером?
а то виплати облігацій можуть і не знайти її🧐

Перенеслась, з іншим номером. Але номер карти ніяким чином не впливає на виплату овдп, оскільки зарахування йде по номеру рахунку, який не змінився
Boundless
 
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усіх відплюсив🖐️
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