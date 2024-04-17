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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 327328329330

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.7 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
28%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:21

ТАС інформує

  sens написав:Oxi, З прикрістю повідомляємо, що з 6 травня 2024 року проект sportbank припиняє свою роботу. Це рішення було ухвалено Правлінням АТ «ТАСКОМБАНК» у зв'язку зі значними змінами у зовнішньому середовищі, які вимагають коригування бізнес-моделі Банку та його стратегії вцілому.

Проект sportbank діяв на підставі ліцензії АТ «ТАСКОМБАНК», тому всі його клієнти автоматично стають клієнтами ТАСКОМБАНКУ. Ми гарантуємо надійне та сучасне обслуговування всіх наших клієнтів і працюємо над забезпеченням плавного переходу.

Очікуйте на подальшу комунікацію стосовно процесу переходу.

Дякуємо за розуміння та лояльність.


З 17 квітня 2024 року залучення нових клієнтів та оформлення нових продуктів через застосунок Спорт банк припиняється. З 12 травня 2024 року застосунок Спорт банк буде недоступний для подальшого використання.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:24

Спорт як Уікенд у ТАС - невигідно)
Клієнт
Переказ коштів за
реквизитами - < 20 000 грн.- 5 грн
≥ 20 000 грн.– 100 грн
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:33

В спорте выход через сэп был шаровый. По карте таса есть комиссия, и п2п всего 10 операций. И этот минус для меня заставляет искать другое место для оперативной гривны.
Какую сумму через тас2ю можно выгнать по п2п за один перевод?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:34

  la9 написав:В спорте выход через сэп был шаровый. По карте таса есть комиссия, и п2п всего 10 операций. И этот минус для меня заставляет искать другое место для оперативной гривны.
Какую сумму через тас2ю можно выгнать по п2п за один перевод?

Оперативну повертаємо в ІЗІ
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:34

  la9 написав:В спорте выход через сэп был шаровый. По карте таса есть комиссия, и п2п всего 10 операций. И этот минус для меня заставляет искать другое место для оперативной гривны.
Какую сумму через тас2ю можно выгнать по п2п за один перевод?

До цього було - Не тарифікується 10 разів на місяць,

далі - 0,5% мах.150грн
зараз - < 20 000 грн.- 5 грн
≥ 20 000 грн.– 100 грн
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:41

Р2Р переказ

Р2Р переказ за рахунок власних коштів: Було - Переказ коштів на картки, емітовані в межах Проекту «Спорт банк» - не тарифікується. У інших випадках - не тарифікується 10 разів на місяць, але не більше 30 тис. грн. в місяць, далі – 2% від суми операції + 5 грн

Стало - 10-ть разів на календарний місяць - безкоштовно,

далі - 2 % від суми + 5 грн
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:51

Підкажіть, будь ласка, а коли Sportbank переїхав з ліцензії Оксі-банку на ліцензію Таскомбанку?
Наперед дуже вдячний. А якщо ще якесь посилання, то моїй вдячності не буде меж.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:58

  ShtormK написав:Підкажіть, будь ласка, а коли Sportbank переїхав з ліцензії Оксі-банку на ліцензію Таскомбанку?
Наперед дуже вдячний. А якщо ще якесь посилання, то моїй вдячності не буде меж.

В 21му році
https://ain.ua/ru/2021/05/14/sportbank- ... askombank/
Востаннє редагувалось 1finanсier в Сер 17 кві, 2024 11:59, всього редагувалось 1 раз.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:58

Re: Sportbank

у всех перенесло счета без проблем? а то у меня пишет -не удалось выполнить операцию
zoawlhxc
 
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