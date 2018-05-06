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Допомога в отриманні кредиту
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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
Додано: Пон 09 кві, 2018 09:29
aleksandr44 написав:Помощь в получении кредитов людям с плохой кредитной историей,неофициально трудоустроеным,людям с закрытой судимостью;кредитуем до 5 лет,до 300 тыс.без залога. Стоимость наших услуг обговаривается индивидуально и оплачивается только после получения Вами кредита. Гарантия получения - 100%.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 15:11
aleksandr44 написав:Помощь в получении кредитов людям с плохой кредитной историей,неофициально трудоустроеным,людям с закрытой судимостью;кредитуем до 5 лет,до 300 тыс.без залога. Стоимость наших услуг обговаривается индивидуально и оплачивается только после получения Вами кредита. Гарантия получения - 100%.
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konfetka2104
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