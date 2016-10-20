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Можно ли реально получить частный
займ без залога и предопла

Можно ли реально получить частный займ без залога и предопла
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2017 09:30

Здравствуйте

Очень нужен кредит от участника, у меня очень плачевная ситуация, деньги нужны на лечение... Подскажите как найти инвестора без посредников. Оббегала все банки, пользовалась услугами других организацый-но оказалось что мошенники, отдала последние деньги что были, а теперь я на мели... Муж меня убить готов, дело идёт до развода, а у меня трое детей, что делать я не знаю. Помогите очень нужен инвестор...
lydviggorvat1
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:29

  crepro написав:Вот вам развернутый ответ. Есть рынок. На котором есть игроки которые предлагают примерно одно и то же. Банки конкурируют с банками, фин конторы с фин конторами, инвестора с инвесторами. Кредиты без залога выдают либо банки, либо кредитные союзы которые проверяют кредитную историю и трудоустройство. Да некоторые моменты можно обойти обратившись к брокеру но далеко не все. Кредитную историю никто не обойдет. Если у вас нету оф трудоустройста и тем более испорчена кредитная история то взять кредит там будет не реально. Теперь кто не смотрит на трудоустройство и на ки? Только частные инвестора. Но тут есть залог.
Выводы: если вы не подходите для банка/кредитного союза, есть только инвестор под залог ( ну нету инвесторов без залога). Вы б сами дали, да под любой процент, 10 - 20 - 30 000 дол. Под какуе то расписку? Это что нужно с бандитами сотрудничать что бы потом если что выбивали? Какая у вас бы была гарантия? Вот, ее просто нету. Есть рынок на котором есть предложение и спрос, на данный момент вы хотите такого предложения которого не существует.
П.С. а ну да предложения есть ( обьявления ), сами думайте что это за обьявления ( лох..трон )
Кому интересно под залог частный инвестор обращайтесь.
Займ под залог недвижимости под 2% в мес. Кредитуем только Киев и область.
Деньги от частного инвестора. Срок до 20 лет. Сума от 10000 дол США. Станислав 0939272373

Хм, мою знакомую так "кинули". Она еще и аванс им оплатила. :evil:
Olenka Nik
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:40

  lydviggorvat1 написав:Очень нужен кредит от участника, у меня очень плачевная ситуация, деньги нужны на лечение... Подскажите как найти инвестора без посредников. Оббегала все банки, пользовалась услугами других организацый-но оказалось что мошенники, отдала последние деньги что были, а теперь я на мели... Муж меня убить готов, дело идёт до развода, а у меня трое детей, что делать я не знаю. Помогите очень нужен инвестор...

Будьте очень осторожно с инвесторами :!: Те тоже "кидают" людей. :(
Olenka Nik
 
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