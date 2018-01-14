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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5367536853695370

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 360
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
66
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
67
Всього голосів : 360
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 05:57

  la9 написав:Друзья, подскажите, какая ситуация по рассмотрению/выплатам по заявам приравненных к вкладчикам? Я с таким не связывался :wink: , а вот один знакомый попал, подал заяву на приравнивание к вкладчикам...

Да как бы все тажа... Трехсторнние забыли все, а двустоторонние теплят надежду...
С МК.

Всем! Всем!16 января 2018г. в 9.00 утра под Верховной Радой состоится митинг вкладчиков Банка Михайловского.В АП пообещали, что наш вопрос решиться положительно и будет рассмотренно в ВР.Давайте напомним нашим депутатам , что мы есть и продолжаем борьбу до получения каждым вкладчикам своих депозитов.Явка максимальная.Если будем активны то Мы добьемся положительного результата.Победа в наших руках. ВСЕХ ЖДУ НА МИТИНГЕ
guntherhouse777
 
Повідомлень: 2848
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  #<1 ... 5367536853695370
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