Да как бы все тажа... Трехсторнние забыли все, а двустоторонние теплят надежду...
С МК.
Всем! Всем!16 января 2018г. в 9.00 утра под Верховной Радой состоится митинг вкладчиков Банка Михайловского.В АП пообещали, что наш вопрос решиться положительно и будет рассмотренно в ВР.Давайте напомним нашим депутатам , что мы есть и продолжаем борьбу до получения каждым вкладчикам своих депозитов.Явка максимальная.Если будем активны то Мы добьемся положительного результата.Победа в наших руках. ВСЕХ ЖДУ НА МИТИНГЕ