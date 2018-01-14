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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5368536953705371

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 360
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
66
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
67
Всього голосів : 360
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 10:02

  otg написав:
  eto1tochno1tu написав:Здравствуйте. Подскажите что делать? Брал кредит в Михайловском банке. Банк стал банкротом. Полгода никто ничего не сообщал. Потом начали звонить из некоего Фагора. Звонят угрожают расправой. Суму дога завысили чуть ли не в 4 раза. Говорят приедут "братки". Подскажите что делать и как себя вести в данной ситуации???
Вряд ли приедут. А если приедут вызывать полицию.


Ко многим уже второй год едут. :mrgreen: Но вроде бензин закончился доехать не могут.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 14:40

  anvaris написав:Сегодня отметились с "службы безопасности" Фагора, пытались что-то "рассказать" были посланы... "в суд...". без хамства №тел +380504026859


Приятели сказали, что еще девочки Фагора звонят с такого номера:
+38 050 428 23 10

Что интересно, этот номер уже заносился в список "мошенников" еще в октябре 2017 с таким комментарием:
"Мошеники , обзванивают якобы за кредит некого Верховская Оксана . Представляються от юридического отдела банка Дельта М"
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 12:19

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Никому ничего вообще не платить!
По-поводу счетов коллекторской шараж-монтаж конторы «Фагор» и такой же «Плеяда» — им вообще ничего не платить, чтобы они вам не присылали на ваши мобильные и электронную почту!!! Это мошенники и кидалы! На хер их посылайте и всё!


http://финбаланс.ком.юа/news/Sud-aresh ... ns-Novobud

http://dnpr.com.ua/content/bank-bankrot ... ugrozhayut

Похожие коллекторы https://forum.antiraid.com.ua/topic/948 ... garantiya/
Востаннє редагувалось oknenorim2 в Чет 01 лют, 2018 12:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 12:30

oknenorim2
Респект вашей выдержке - через 1,5 года после регистрации на форуме написать первое сообщение! :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 12:38

  Vorlon написав:oknenorim2
Респект вашей выдержке - через 1,5 года после регистрации на форуме написать первое сообщение! :D

Лучше свой Респект адресуйте Фагор, Плеяда и Михайловский с их выносом мозга и разводняками-угрозами.
oknenorim2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:36

  Vorlon написав:oknenorim2
Респект вашей выдержке - через 1,5 года после регистрации на форуме написать первое сообщение! :D


Это была задумчивость. Мысль приобретала вид поста. коротко и в точку. :mrgreen:
Ratatui
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