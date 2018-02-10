eto1tochno1tu написав:Здравствуйте. Подскажите что делать? Брал кредит в Михайловском банке. Банк стал банкротом. Полгода никто ничего не сообщал. Потом начали звонить из некоего Фагора. Звонят угрожают расправой. Суму дога завысили чуть ли не в 4 раза. Говорят приедут "братки". Подскажите что делать и как себя вести в данной ситуации???
Вряд ли приедут. А если приедут вызывать полицию.
Ко многим уже второй год едут. Но вроде бензин закончился доехать не могут.
anvaris написав:Сегодня отметились с "службы безопасности" Фагора, пытались что-то "рассказать" были посланы... "в суд...". без хамства №тел +380504026859
Приятели сказали, что еще девочки Фагора звонят с такого номера: +38 050 428 23 10
Что интересно, этот номер уже заносился в список "мошенников" еще в октябре 2017 с таким комментарием: "Мошеники , обзванивают якобы за кредит некого Верховская Оксана . Представляються от юридического отдела банка Дельта М"
Никому ничего вообще не платить! По-поводу счетов коллекторской шараж-монтаж конторы «Фагор» и такой же «Плеяда» — им вообще ничего не платить, чтобы они вам не присылали на ваши мобильные и электронную почту!!! Это мошенники и кидалы! На хер их посылайте и всё!
ishvara написав:Пришла смс, что ПУМБ возобновляет выплаты. Что бы это значило?
В Михе фонд все отдал. Через полгода примерно зашел в пумбу карту оформить. А девочка говорит: ооо, так вам 100+ грн. положены выплаты через фонд от михи. Видимо, по карте был какой то лок, вот его "проверили" и отдали. Сейчас через суды владельцы двусторонних депо добиваются включения в реестр. Их относительно много, может, фонд формирует пул и отдает их пумбе на выплату? А так, по статистике фонда 3-8% гарантированных сумм клиенты не забирают.